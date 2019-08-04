شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يتقدم سباق تدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، لحسم ملف المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك عقب إقالة المكسيكى خافيير أجيرى من المهمة الفنية للفراعنة بعد الخروج المبكر من بطولة الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا بدور الـ16 والتى أقيمت على الأراضى المصرية وتوج بها المنتخب الجزائرى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الاتجاه يسود داخل الجبلاية في المفاضلة بين الثنائى حسن شحاتة وحسام البدرى، لتولى المهمة الفنية للفراعنة خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى مسؤولو اتحاد الكرة إلى الاستقرار على منصب المدير الفنى لوضع خطة الاستعداد للمنتخب الوطنى الذي يستعد في الفترة المقبلة لمنافسات تصفيات أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 2022. وارتفعت أسهم حسام البدرى، على حساب حسن شحاتة، حيث يتجه مسؤولو اتحاد الكرة إلى تولى البدرى المهمة الفنية للفراعنة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك نظرا للرغبة في الاستعانة بوجوه جديدة حيث لم يتول من قبل المدير الفنى السابق للأهلى تدريب المنتخب الوطنى الأول.

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في نفس السياق، حجز أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مكانه في الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، ومن المنتظر أن يتولى منصب المدرب العام أو مدير المنتخب، ولكن الأقرب إلى الصقر في حالة تولى البدرى تدريب المنتخب أن يتولى منصب المدرب العام معه في الجهاز الفنى، وذلك نظرا لخبراته الدولية الكبيرة والإفريقية على مدار السنوات الماضية.

وفضل اتحاد الكرة استبعاد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، من قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطنى، بسبب عدم امتلاكه خبرات كافية في تدريب المنتخبات، حيث لم يتول سوى تدريب أندية فقط على مدار السنوات الماضية. ورفض أحمد حسن، الحديث حول ترشيحه ليكون ضمن الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، ولكنه اكتفى بتأكيده على أنه مستعد لتولى أي منصب في الجهاز الفنى ليكون في خدمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، قرر اتحاد الكرة تولى عامر حسين، رئاسة لجنة المسابقات للموسم الجديد، حيث بدأ عمله أمس، بالاجتماع مع مدربى ومندوبى أندية الممتاز. ويأتى تشكيل لجنة المسابقات على النحو التالى: شوقى عبدالشافى، واللواء محمد على، وحمدى عاشور، واللواء محمد طه، واللواء علاء مقلد وحمادة الشربينى وعز الدين أحمد ويحيى نور. وطلب ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية، من عامر حسين، الانتهاء من تنفيذ جدول للموسم الجديد كاملاً وجدول لكأس مصر، وتحديد موعد مباراة السوبر. كما اقترب محمد حافظ، الحكم الدولى السابق، من تولى رئاسة لجنة الحكام.