شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يطلب تجديد إعارة عمار حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري، المواجهة الودية الثالثة له في إطار استعداداته للدورى، حيث يلاقى طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ويسعى طلعت يوسف، المدير الفنى لزعيم الثغر، لخلق نوع من الانسجام بين العناصر القديمة واللاعبين الجدد بهدف الوقوف على شكل الفريق قبل منافسات الدورى. كان الاتحاد قد خاض مواجهتين، الأولى أمام فريق جدة السعودي، وانتهت بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين والثانية أمام أسوان وانتهت بفوز زعيم الصغر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ويختتم الفريق مواجهاته الودية بمعسكره الحالي، الذي استمر لنحو 20 يوما، بمواجهة فريق حرس الحدود يوم 10 أغسطس.

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وعلى الجانب الأخر، انضم رزاق سيسيه، لاعب الفريق الذي تجددت إعارته من نادى الزمالك، إلى معسكر الفريق مؤخرا، ووضع الجهاز الفنى، بقيادة طلعت يوسف، برنامجا تدريبيا خاصا للاعب بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، فيما تسببت ظروف الطيران حتى الآن في تأخر انضمام ويلسون وبناهينى لمعسكر الفريق، حيث يرغب طلعت يوسف في مشاهدة الثنائى على الطبيعة قبل اتخاذ أي قرارات بشأنهما سواء بالبقاء أو عرضهما للبيع حفاظا على حقوق النادى.

وعلى صعيد آخر، تمسك مسؤولو النادى باللاعب عمار حمدى، المعار من النادى الأهلى، للتجديد لموسم آخر مع زعيم الثغر، وتم بالفعل تقديم طلب إلى النادى الأهلى بهذا الشأن في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع المهندس محمد مصيلحى رئيس النادى، ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وبعد المستوى المتميز للاعب وانضمامه لمنتخب مصر عن طريق الاتحاد خلال الفترة الماضية. ويأمل النادى في إنهاء التجديد لعمار حمدى في ظل الصراع الكبير مع نادى سموحة للحصول على خدمات اللاعب الموهوب.

من ناحية أخرى، بدأ نادى الاتحاد في الإعداد للترتيبات الخاصة لمباراة العربى الكويتى في إطار منافسات البطولة العربية والتى تقام بالكويت يوم 27 أغسطس الجارى، وينوى الجهاز الفنى التوجه إلى العاصمة الكويتية قبل المباراة بفترة كافية للتعود على أجواء الطقس الصعبة هناك.