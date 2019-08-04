شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يرفض المغامرة بالصفقات أمام «اطلع برة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض جونيور أجايى خوض تجربة الاحتراف خلال الوقت الراهن، بعد تلقيه عدة عروض عن طريق وكيل أعماله، وشدد اللاعب على رغبته في البقاء في الأهلى، لاستكمال تعاقده مع القلعة الحمراء.

يأتى هذا في الوقت الذي تلقى فيه مسؤولو الأهلى عددا من العروض تطلب استعارة أجايى، لمدة موسم وحيد، في ظل إمكانية الأهلى إعارة اثنين من لاعبيه الأجانب، وفقاً للوائح اتحاد الكرة، حيث يرغب الأهلى في إفساح الطريق أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى، خلال الفترة الحالية.

وأرجأ مسؤولو الأهلى الحديث في الأمر مؤقتاً لحين إتمام التعاقد مع رأس الحربة الإفريقى الجديد.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، التي ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، ووضح من خلال التدريبات التي قادها مارتن لاسارتى أن المدير الفنى ينوى عدم التسرع بالدفع بالثلاثى الوافد الجديد، على الفريق، ديانج، ومجدى قفشة، ومحمود متولى، وأن الدفع بهما في المباريات سيكون تدريجياً حتى يكتسبوا كامل فورمتهم، ويتمكنوا من الظهور بقوة في أول مباراة لهم مع الفريق.

Advertisements

وانتظم المالى أليو ديانج في التدريبات الجماعية، السبت، بعدما اكتفى، الجمعة، بخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل، في أول ظهور له بالفانلة الحمراء، بعد انتقاله للأهلى، من مولودية وهران الجزائرى.

وانتظم كذلك في التدريبات الجماعية الثنائى محمد مجدى «قفشة»، ومحمود متولى، وعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، جلسة معهما وطالبهما بالتركيز الشديد داخل المستطيل الأخضر، وعدم التفكير في أي أمور أخرى، وبذل قصارى جهدهما خلال التدريبات، وترك مسألة المشاركة في المباريات للجهاز الفنى، الذي سيسعى دائماً للدفع بهما في أفضل حال، ليقدما أوراق اعتمادهما لدى الجماهير بصورة طيبة.

وواصل الثنائى، سعد سمير، ومحمد محمود، أداء تدريباتهما التأهيلية، تمهيداً لعودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية، واكتفى الجهاز الطبى بقيامهما بالجرى حول الملعب، لتقوية العضلات، وتفادى تجدد إصابة أي منهما خصوصاً أنهما من العناصر الأساسية، التي سيعتمد عليها الجهاز الفنى، فور تماثلهما للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما.

ويعانى سعد سمير من الإصابة في ركبته، في حين يعانى محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبى، والتى تعرض لها في أول الموسم المنقضى، فور انضمامه للأهلى قادماً من وادى دجلة، وأبعدته طوال الموسم المنقضى عن الفريق.

وانتظم كذلك أحمد حمدى، والمنتهية إعارته للجونة في التدريبات، بعدما أوصى مارتن لاسارتى، بإعادته لصفوف الفريق، بعدما تألق مع الجونة، وظهر بصورة متميزة.

يأتى هذا في الوقت الذي تلقى فيه أحمد حمدى عدة عروض للاحتراف من الأندية المصرية، أبرزها من بيراميدز، وينتظر أن يحسم النادى الأهلى مصير اللاعب، خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بالبقاء داخل الأهلى، أو بإعارته داخلياً أو خارجياً خصوصاً أن اللاعب تلقى أيضا بعض عروض الاحتراف عن طريق وكيل أعماله.