شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف في الزمالك بسبب غموض بطل الصومال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه طارق يحيى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أزمة قبل مواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا المقررة الأحد المقبل، بسبب غموض الفريق وعدم توافر المعلومات عنه بالنسبة للمدير الفنى الذي كلف الجهاز الإدارى بسرعة مخاطبة السفارة المصرية في الصومال من أجل توفير تسجيلات لمباريات ديكاداها في الدورى المحلى حتى يتسنى للفريق الاستعداد جيدا لهذه المباراة والوقوف على نقاط الضعف والقوة بالمنافس قبل المباراة في وقت كاف لتفادى مفاجآت ضربة البداية أمام الفرق المجهولة.

وقال طارق يحيى، المدير الفنى، إن السفارة المصرية بصدد إرسال تسجيلات لآخر مباريات لبطل الصومال خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه كلف شركة تحليل الأداء المتعاقد معها النادى بإعداد تقرير مفصل عن فريق ديكاداها وأبرز لاعبيه وطريقة ومفاتيح لعبه ومناطق القوة والضعف بصفوفه الثلاثة.

يأتى هذا فيما عكف طارق يحيى، المدير الفنى الموقت للأبيض، على دراسة التقرير الفنى الذي سلمه خالد جلال عن معسكر قبرص وعن لاعبى الفريق ليتمكن من تقييم جميع اللاعبين فضلا عن تخصيصه برامج تدريبية ووحدات خاصة لبعض اللاعبين في تدريبات الأسبوع الجارى للوقوف على التشكيل الأنسب للأبيض في أول مباراة رسمية بعد تدعيم الصفوف بـ10 صفقات سوبر. وأكد المدير الفنى أن ضربات البداية في البطولات الإفريقية دائما ما تتسم بالصعوبة، خصوصا أنها تكون أمام فرق مغمورة وغامضة؛ لذلك لابد أن يكون الاستعداد لها جيدا مع دراسة المنافس بالشكل المطلوب، مؤكدا أن عملية الإحلال والتجديد في تشكيل الزمالك في الموسم الجديد لابد أن تتم بشكل تدريجى خصوصا أن الصفقات الجديدة لم تتأقلم مع العناصر الأساسية بنسبة كبيرة نظرا لضيق الوقت لكنه عاد ليؤكد أن عاملى الخبرة والفروق الفردية في إمكانيات الصفقات الجديدة ستساعدهم على الانخراط بسرعة مع الفريق من أجل الوصول لأفضل تشكيل وتقديم أداء ونتائج إيجابية ترضى طموح الإدارة واللاعبين.

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وضع طارق يحيى برنامجا خاصا للمغربى محمد أوناجم، المنضم مؤخرا للفريق، حيث طلب يحيى من اللاعب أداء تدريبات منفردة بالركض حول الملعب، كما خضع محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر العائد للزمالك لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بعد أداء التدريبات البدنية في الملعب.

وانتظم طارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالعزيز في التدريبات الجماعية السبت بعد حصولهم على راحة الجمعة. ويواصل محمد عبدالغنى برنامجه العلاجى بسبب شعوره بآلام في القدم اليسرى، فيما ينتظم محمود عبدالرازق شيكابالا في مران اليوم بعد الإجازة التي حصل عليها السبت.

من جهة ثانية، استقر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، على إقامة مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال على أرض ملعب استاد بتروسبورت يوم الأحد المقبل، وتم مخاطبة كاف والنادى الصومالى بملعب المباراة في الموعد المحدد قبل المباراة بـ10 أيام نظرا لتعذر إقامتها في استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة. وكشف منصور عن مخاطبة الاتحاد الإفريقى رسميا بتحديد 3 ملاعب لاستضافة مباريات الفريق الإفريقية وهى استاد القاهرة وبرج العرب وبتروسبورت. يأتى هذا فيما وجه رئيس القلعة البيضاء شكره لطارق يحيى بعد موافقته على توليه المهمة بشكل مؤقت لتسيير الأمور. وقال: يحيى ضرب أروع الأمثلة في تضحية أبناء النادى المخلصين وتلبيتهم لنداء ناديهم في أصعب الظروف مؤكدا أن يحيى تفهم موقف النادى وإدارة الكرة بانتهاء مهمته فور الإعلان عن هوية الجهاز الفنى الأجنبى الجديد.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة، أنه سيتم الإعلان رسميا عن اسم المدرب الأجنبى الجديد بحد أقصى الاثنين المقبل بعد انتهاء مباراة ديكاداها، مشددا على أن ملف المدرب من أهم الملفات داخل إدارة الكرة، يأتى هذا، فيما استقر مسؤولو الزمالك على رحيل بهاء مجدى ظهير أيسر الفريق وعدم استمراره بعد التعاقد مع محمد عبدالشافى.