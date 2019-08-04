شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة ساخنة بين مانشستر سيتي وليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف استاد ويمبلى مباراة من العيار الثقيل تجمع بين عملاقي الكرة الإنجليزية مانشستر سيتى وليفربول، في مستهل مشوارهما بالموسم الكروى الجديد ضمن منافسات نهائى كأس الدرع الخيرية في الرابعة عصرا.

توج فريق ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية 15 مرة وكان آخر تتويج بهذا اللقب في عام 2006، فيما حقق مانشستر سيتى البطولة 5 مرات فقط طوال تاريخه وكان آخر تتويج بهذا اللقب العام الماضى.

يدخل الفريقان المباراة بغرض بداية الموسم بقوة والدخول في الأجواء سريعاً استعدادا لمنافسات بطولة الدورى الإنجليزى، وذلك بعد انتهاء فترة الإعداد للموسم الجديد التي شهدت نتائج جيدة لمانشستر سيتى ومتفاوتة لفريق ليفربول.

يسعى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، إلى تحقيق فوز على السيتى في هذه المباراة لكى يحصل على جرعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، الذي يبحث فيه عن التتويج بالدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم بعدما شهد منافسة شرسة حتى الرمق الأخير في الموسم الماضى الذي توج به السيتيزن واحتل الريدز المركز الثانى.

Advertisements

خاض كلوب فترة إعداد لفريق ليفربول في الولايات المتحدة الأمريكية ولعب عدة مباريات، لكن النتائج كانت سيئة ولم يحقق سوى فوز وحيد أمام ليون، لكنه استفاد من تجربة الخطط الفنية والتكتيكية التي يريد تطبيقها في الموسم الجديد.

وتأكد بشكل نهائى غياب السنغالى ساديو مانى عن تشكيلة ليفربول اليوم بسبب عدم عودته للتدريبات حتى الآن بعد انتهاء مهمته في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده السنغال، لكن من المتوقع ظهور الثنائى فيرمينو وصلاح.

ويدخل ليفربول بتشكيل يتكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى وأمامه أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك وأندى روبيرتسون، فابينيو، ميلنر وهيندرسون، صلاح، أوريجى وفيرمينو.

على الجانب الآخر، يتطلع الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى إلى الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضى، كما يريد الحصول على دفعة معنوية تساعده في بداية الموسم.

وسيفتقد جوارديولا لبطل إفريقيا الجزائرى رياض محرز، لكنه استعاد بالفعل الثنائى الهجومى أجويرو وجابرييل جيسوس خلال الأيام القليلة الماضية.

ويبدأ مانشستر سيتى اللقاء بتشكيل يتكون من إديرسون مواريش في حراسة المرمى وأمامه كايل ووكر، جون ستونز، لابورتى وزينشينكو، رودريجو رودرى، ديفيد سيلفا وكيفين دى بروين، فودين، ستيرلينج وبيرناردو سيلفا.