شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدرب جنوب إفريقيا بسبب مرض السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم ستيوارت باكستر، المدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا، باستقالته من منصبه، بسبب معاناته من مرض السرطان خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

وقال باكستر، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده لإعلان استقالته من تدريب منتخب جنوب إفريقيا، «قررت الرحيل عن منصبى من أجل منح الفرصة أمام وجوه أخرى لتولى تدريب المنتخب مع هذا الجيل من اللاعبين».

وكشف باكستر عن إصابته بمرض السرطان قبل مباراة منتخب جنوب إفريقيا المصيرية أمام ليبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر.

يذكر أن ستيوارت باكستر قاد منتخب جنوب إفريقيا للصعود إلى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الأمم الإفريقية، بعدما فاز على المنتخب المصرى بهدف دون مقابل فى دور الـ16، ولكنه ودع منافسات البطولة بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف.