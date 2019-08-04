شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يعلن إيقاف 4 لاعبين مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق فى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم إيقاف أربعة لاعبين مدى الحياة بسبب تورطهم فى التلاعب بنتائج المباريات.

وأوضح الاتحاد أن اللجنة قررت إيقاف كورسانبيك شيراتوف وفلاديمير فيريفكين وايلياز عالموف وعبدالعزيز محكموف عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة لائحة الانضباط والأخلاق.

وتوصلت اللجنة إلى أن شيراتوف، من قرغيزستان، تورط فى التآمر للتلاعب بنتيجة مباراة لنادى دوردوى، من قرغيزستان، فى بطولة كأس الاتحاد الآسيوى 2017، كما اعتبرت اللجنة أنه مذنب بتهمة دعم نشاط يتعلق بالمراهنة على هذه المباراة. كما قررت اللجنة اعتبار فيريفكين وعالموف، وهما أيضا من قرغيزستان، مذنبين فى التآمر للتلاعب بنتيجة مباريات فريقهما علاى، من قيرغيزستان، فى كأس الاتحاد الآسيوى 2017 و2018. وقررت اللجنة اعتبار محكموف، من طاجيكستان، مذنبا فى التآمر للتلاعب بنتائج مباريات فريق علاى فى كأس الاتحاد الآسيوى 2017 و2018.

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وذكر الاتحاد الآسيوى بموقعه على الإنترنت أنه يضع النزاهة على رأس أولويات إطار الرؤية والمهمة، حيث تتمسك قيادة الاتحاد بإيقاف أى محاولات للتلاعب فى نتائج المباريات، ومعاقبة أى شخص يثبت تورطه فى مثل هذه الأعمال.

من جهة أخرى، أصدر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم قراراً يقضى باستبعاد المنتخب القطرى من الدور الثالث لتصفيات مونديال 2022 والاكتفاء بمشاركته فى الدور الثانى فقط، وحال حصوله على المركز الأول أو تحقيقه مركزاً بين أفضل «أربع ثوان» سيتم استبداله بصاحب النقاط الأعلى خلف الفرق المتأهلة.

وكانت القرعة أوقعت منتخب قطر فى المجموعة الخامسة إلى جانب منغوليا وعمان والهند وأفغانستان، وأعلن حينها الاتحاد الآسيوى عن آلية التصفيات والتى تتمثل فى تأهل أصحاب المركز الأول فى كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثانى (المجموع 12 فريقا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وفى حالة تصدر منتخب قطر مجموعته فإن أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثانى تحصل على بطاقات التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.