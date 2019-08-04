شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول مشاركة «نادال» في بطولة «سينسيناتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف آندريه سيلفا، مدير اللجنة المنظمة لبطولة سينسيناتى، أن نادال لم يؤكد مشاركته بعد بسابع بطولات الألف نقطة لهذا العام.

وقال سيلفا: «نأمل أن نراه، أحترمه كثيراً وأحترم ما يقوم به هو لاعب استثنائى ونحن ندعم قراره دائماً، مهما فعل وإن تواجد أم لا نأمل أن يتواجد معنا بغض النظر عن مشاركته بمونتريال».

وتابع سيلفا: «الجمهور يحبه وهو سيسعى بكل جهده للتواجد هنا أنا واثق بذلك، نحن على تواصل مع فريقه».

ويحتاج نادال للفوز بواحدة من البطولتين لضمان دخوله لآخر بطولات الجراند سلام لهذا العام، أمريكا المفتوحة، وهو بالتصنيف الثانى بالتالى قد يختار نادال الانسحاب من سينسيناتى بحال فوزه بكأس روجرز.

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من جهة أخرى، تحدث ألكسندر زفيريف، المصنف الخامس على مستوى العالم، عن النجاح السابق للتنس الألمانى مع بوريس بيكر وستيف جراف.

ويستعد نجم التنس الألمانى ألكسندر زفيريف للظهور فى آخر البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، أمريكا المفتوحة للتنس التى ستنطلق فى الفترة من 26 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

وقال زفيريف: «من المؤكد أنه كان لدينا فى الماضى رياضيون مدهشون من بينهم لاعبو تنس رائعون، حققوا نجاحات مذهلة للتنس الألمانى».

وأضاف: «الآن هناك بطلة مثل أنجيليك كيربر، وأنا أيضاً، أتمنى الوصول إلى أعلى مستوى فى أسرع وقت ممكن، سنرى كيف تسير الأمور، حتى لو كان الشىء الأكثر أهمية بالنسبة لى هو التحسن». وتابع: «لذلك نحن منفتحون على التطور، ونعمل على الحصول على أفضل جودة فى الملعب، أعتقد أن كل لاعب فريد إلى حد ما، فأنا مثلاً رجل يحارب دون أن يستسلم حتى النقطة الأخيرة».

واختتم: «أنا جاهز ومستعد للفوز بلقب بطولة الولايات المتحدة، سأبذل قصارى جهدى للمنافسة هناك والصعود لمنصات التتويج».