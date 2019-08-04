شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينهي اتفاقه لضم ثلاثي الأهلي في الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، كافة التفاصيل المادية للحصول على خدمات ثلاثى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إسلام محارب وهشام محمد وناصر ماهر، لاستعارة الثلاثى لمدة موسم على سبيل الإعارة، وجاء ذلك بناء على طلب من حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، الذى طلب التعاقد مع الثلاثى فى إطار الخطة الموضوعه لتكوين فريق قوى الموسم المقبل قادر على المنافسة على البطولات، ولتفادى الأزمة التى عانى منها الفريق السكندرى بعدما ظل ينافس على صراع الهبوط حتى الجولات الأخيرة لبطولة الدورى الماضية.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو سموحة جلسة خلال الساعات المقبلة لحسم الأمور التفاوضية والحصول على توقيع الثلاثى لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد مع نظرائهم فى النادى الأهلى لحسم المفاوضات بشكل رسمى. وخرج الثلاثى من حسابات الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، منذ بداية مهمته على رأس القيادة الفنية، ما يجعل الثلاثى يفكر فى الرحيل عن الأهلى أملاً فى المشاركة بشكل أساسى الموسم المقبل.