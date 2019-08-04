شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يشيد بلاعبي بيراميدز بعد ثلاثية «عجمان».. واللاعبون يحتفلون بالمدرب الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الفرنسى سيباستيان ديسابر، سعادته بالنتائج التى حققها الفريق خلال المباريات الودية التى خاضها على هامش معسكر إعداد الفريق الذى يستعد لمواجهة الأهلى فى بطولة كأس مصر ضمن مباريات دور الـ16، وحقق الفريق الفوز على عجمان الإماراتى بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى أقيمت فى القاهرة، وتألق خلالها معظم الصفقات الجديدة.

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ويخوض نادى عجمان الإماراتى، بقيادة المدرب المصرى أيمن الرمادى، معسكراً تدريبياً فى مصر يلعب خلاله عددا من المباريات الودية قبل العودة إلى الإمارات، حيث يخوض 5 مباريات ودية على هامش معسكره التدريبى فى القاهرة أمام بيراميدز والإنتاج الحربى وإف سى مصر وإنبى والمقاولون العرب.

لاعبو بيراميدز يحتفلون بعيد ميلاد المدير الفنى للفريق

و احتفل لاعبو بيراميدز بعيد ميلاد المدير الفنى للفريق سيباستيان ديسابر، على هامش معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد. وأحضر اللاعبون «تورتة» واحتفلوا بعيد ميلاد المدير الفنى وسط حالة من السعادة، وعبر ديسابر عن شكره للاعبين وسعادته بهذه اللفتة الرائعة.

ويستعد فريق بيراميدز حاليا لمواجهة بطل الكونغو فى ذهاب تمهيدى كأس الكونفيدرالية الإفريقية على استاد الدفاع الجوى بجانب الاستعدادات لخوض منافسات الموسم الجديد بالدورى، بجانب مواجهة الأهلى فى كأس مصر.