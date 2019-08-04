شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يقترب من «ذهب العالم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة )@almas_adel

تأهل البطل السعودي ولاعب نادي الاتحاد مساعد الدوسري للنهائي على جهاز الاكس بوكس بدون هزيمة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية «فيفا».

وأوضح الدوسري أن اليوم الأحد يعتبر يوم كبير بالنسبة له، مشيراً إلى أنه باقي خطوتين على حصد الذهب بإذن الله.

وتمنى الدوسري أن يوفق في تحقيق كأس العالم والمحافظة على اللقب بمشيئة الله.