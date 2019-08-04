شكرا لقرائتكم طنطا يفاوض الأهلي لاستعارة إسلام جابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان إسلام جابر قد قضى فترة إعارة لمدة 6 شهور مع الجونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى نظرا لإعتماد الاجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الساحلى على الثنائى لؤى وائل ومحمود الجزار .
يذكر أن الأهلى تعاقد مع إسلام جابر خلال الميركاتو الصيفى الماضى قادما من الألومنيوم .
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