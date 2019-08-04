شكرا لقرائتكم طنطا يفاوض الأهلي لاستعارة إسلام جابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو طنطا خط مفاوضات مع نظرائهم بالنادى الأهلى من أجل استعارة إسلام جابر مدافع الفريق الاحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لتدعيم دفاع أبناء السيد البدوى فى الموسم المقبل .

كان إسلام جابر قد قضى فترة إعارة لمدة 6 شهور مع الجونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى نظرا لإعتماد الاجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الساحلى على الثنائى لؤى وائل ومحمود الجزار .

يذكر أن الأهلى تعاقد مع إسلام جابر خلال الميركاتو الصيفى الماضى قادما من الألومنيوم .