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شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. أجاي يحرج لاسارتي ويتسبب فى أزمة مع صالح جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وسأل جونيور أجاي مدربه عن سر غياب أكثر من لاعب عن مران الفريق الأول بعد انتهاء الأجازة، مبدياً اندهاشه من التفرقة في التعامل مع اللاعبين، مشددا أنه التزم برفقة زملائه الحاضرين عكس ما حدث من جانب لاعبين آخرين.
وفاجأ لاسارتي أجاي بإجابة صادمة، حيث أكد له أنه لا يعلم سبب غياب هؤلاء اللاعبين، مؤكدا أنهم حصلوا علي إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وكان ذلك امام جميع اللاعبين.
في الوقت الذي تسبب حديث أجاي في وقوع مشادة بين لاسارتي وصالح جمعة على هامش مران الفريق اليوم السبت بعدما طالب الخواجة صالح بالإلتزام وعدم التغيب مجددا عن موعد المران خاصة وأنه كان احد اللاعبين الذين تغيبوا عن مران الأمس.
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