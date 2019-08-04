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شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتعاقد مع ميسي العراق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ظهر همام طارق والملقب بـ"ميسي" أثناء التوقيع وهو يرتدي تيشيرت الدراويش حيث تم التوقيع بالامارات اليوم لانشغال اللاعب هناك ، في حضور محمد خلف مسؤول التعاقدات بالاسماعيلي.
يذكر أن همام طارق فسخ تعاقده مع الاستقلال الإيراني بسبب تأخر المستحقات المالية و كان يمتلك عرضا من القوة الجوية العراقي إلا انه فضل خوض تجربة الاحتراف بالاسماعيلي.
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