شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتعاقد مع ميسي العراق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسؤلو نادي الإسماعيلي إجراءات التعاقد مع نجم منتخب العراق همام طارق لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل .

ظهر همام طارق والملقب بـ"ميسي" أثناء التوقيع وهو يرتدي تيشيرت الدراويش حيث تم التوقيع بالامارات اليوم لانشغال اللاعب هناك ، في حضور محمد خلف مسؤول التعاقدات بالاسماعيلي.

يذكر أن همام طارق فسخ تعاقده مع الاستقلال الإيراني بسبب تأخر المستحقات المالية و كان يمتلك عرضا من القوة الجوية العراقي إلا انه فضل خوض تجربة الاحتراف بالاسماعيلي.

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