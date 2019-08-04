شكرا لقرائتكم سترة: لابد من اختيار مدرب وطني قادر على بث الروح للاعبي المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الستار صبرى نجم منتخب مصر السابق أن الجيل الحالى من لاعبى الفراعنة لم يقدر قيمة قميص منتخب مصر خلال الفترة الماضية وهذا الامر ظهر بشكل كبير فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية .

قال عبد الستار صبرى المشهور بـ "سترة" خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " : لابد من اختيار مدير فنى لمنتخب مصر قادر على بث الروح فى اللاعبين خلال الفترة المقبلة وهذا ما يقوم به كثير من المدربين على مدار تاريخ الكرة المصرية".

وأشار عبد الستار صبرى أنه يوجد مدربين وطنيين كثيرين قادرين على تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى بعيدا عن المدربين الأجانب الغير قادرين على نقل الروح للاعبين والتركيز دائما بالدراسات وطرق اللعب داخل أرض الملعب .

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