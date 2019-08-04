شكرا لقرائتكم سترة: لابد من اختيار مدرب وطني قادر على بث الروح للاعبي المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال عبد الستار صبرى المشهور بـ "سترة" خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " : لابد من اختيار مدير فنى لمنتخب مصر قادر على بث الروح فى اللاعبين خلال الفترة المقبلة وهذا ما يقوم به كثير من المدربين على مدار تاريخ الكرة المصرية".
وأشار عبد الستار صبرى أنه يوجد مدربين وطنيين كثيرين قادرين على تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى بعيدا عن المدربين الأجانب الغير قادرين على نقل الروح للاعبين والتركيز دائما بالدراسات وطرق اللعب داخل أرض الملعب .
أكد صبرى أن أداء محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك يشبهه كثيرا ، مؤكدا أنه أفضل اللاعبين الذى يتمتعون بمهارات خاصة فى الكرة المصرية على مر التاريخ .
وأضاف أنه دائم الإتصال بشيكا وتقديم النصيحة له بالحفاظ على مستواه الفنى والبعد عن أى مؤثرات والتركيز فى كرة القدم فقط حتى يستفيد منه ناديه والمنتخب الوطنى خاصة وأنه يتمتع بمهارات خاصة .
يذكر أن شيكابالا عائد من رحلة احتراف بنادى أبولون اليونانى لمدة موسم ولم ينجح فى إثبات جدارته هناك ، وهو ما أدى لعودته من جديد لصفوف ناديه الأبيض بعد موافقة مرتضى منصور على عودة اللاعب .
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