شيكابالا يسترد الرقم 10 من أوباما...

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جدة - عمرو شويل استرد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، قميصه المفضل رقم "10" بعد عودة الفهد الأسمر للقلعة البيضاء عقب انتهاء إعارته لنادى أبولون اليونانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وارتبط القميص رقم 10 فى نادى الزمالك بالأباتشى، حيث كان رقمه المفضل فى المواسم السابقة، وبعد رحيله وانتقاله لصفوف الرائد السعودى على سبيل الإعارة موسم 2017، اهدى شيكا قميصه ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، ليستعيده من جديد بعد عودته، وإرتدى أوباما القميص رقم 20.

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