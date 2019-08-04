شكرا لقرائتكم شيكابالا يسترد الرقم 10 من أوباما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وارتبط القميص رقم 10 فى نادى الزمالك بالأباتشى، حيث كان رقمه المفضل فى المواسم السابقة، وبعد رحيله وانتقاله لصفوف الرائد السعودى على سبيل الإعارة موسم 2017، اهدى شيكا قميصه ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، ليستعيده من جديد بعد عودته، وإرتدى أوباما القميص رقم 20.
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