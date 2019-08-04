شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في العاشرة مساء الأحد ببتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، إدارة نادى الزمالك بموعد مباراته ضد ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري. وحدد الكاف العاشرة مساء الأحد موعد للمباراة التي ستقام على استاد بتروسبورت. Advertisements وكان الزمالك حصل على موافقة نادى ديكاداها الصومالى على خوض مباراة الذهاب للدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة بدلا من إقامتها بجيبوتى. ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه فى مصر بعدما توصل الزمالك لاتفاق مع بطل الصومال حول إقامة المباراتين فى مصر.

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