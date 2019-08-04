شكرا لقرائتكم استمرارا لمسلسل هروب الناشئين.. لاعب بلدية المحلة ينضم إلى أنطاليا سبور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف نادي أنطاليا سبور التركي فى ضم أحمد عتمان ناشئ بلدية المحلة فى صفقة انتقال حر بعد هروب اللاعب من قطاع الناشئين بقلعة الفلاحين، وعدم ارتباطه بعقود مع ناديه . يأتى ذلك استمرارا لحالة هروب عدد من الناشئين فى كافة الأندية المصرية واحترافهم بالأندية الأوروبية بسبب ضعف الإدارات المحلية على كتابة العقود مع لاعبيهم الجيدة

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