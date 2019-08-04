شكرا لقرائتكم وفاة والد حسني عبد ربه نجم الإيسماعيلي بعد صراع مع المرض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فارق عالمنا منذ لحظات والد حسني عبد ربه نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية في الآونة الأخيرة ليودع عالمنا بعد صراع مع المرض ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان والد القيصر غدا الاحد بمسقط رأسه ابو صوير علي أن يقام العزاء مساء الاثنين

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