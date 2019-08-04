شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مرتضى منصور يضم الطفل الباكى لناشئى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضم معتز رمضان صاحب الـ13 عاما إلى فريق الناشئين فى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بعد تدوال فيديو للطفل يبكى فى الأختبارات بمدينة الإسكندرية. ومنح مرتضى منصور العضوية الشرفية للطفل مدى الحياة تقديرا منه لحب الطفل لفريق الزمالك وحرصه على التواجد ضمن فريق الابيض خلال السنوات القادمة. وأشار مرتضى منصور أن الطفل معتز أفضل من محمود كهربا الذى قام بالهروب عن القلعة البيضاء واللعب بالدورى البرتغالى .

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