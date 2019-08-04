شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يرفع معدل اللياقة فى الزمالك.. واستمرار تأهيل مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق يحيى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تخصيص جزء بدنى قوى على هامش المران الذى يؤديه اللاعبين تحت اشراف انطونيو مدرب الاحمال وأيمن عبد العزيز المدرب .

وشمل المران فقرات تأهيل بالكرة وبدون كرة، بالإضافة لفقرة سرعات شارك فيها اللاعبون، من أجل الوصول لأعلى معدل بدنى للاعبين استعدادًا لمواجهة يكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

وواصل محمد عبدالشافي ومصطفي فتحي ثنائي الفريق البرنامج المحدد لهم لتجهيزهم للفتره المقبلة، حيث أدى الثنائي تدريبات بجمانيزيوم النادي.

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وأدى التدريبات اللاعبون محمود عبد العزيز ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي التدريبات بصورة طبيعية، فيما حصل باقي اللاعبين علي راحه من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني.

وأدى الحراس الثلاثة تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، وظهر الثلاثى بمستوى قوي ومرونه عالية فى التعامل مع التدريبات وهو ما جعلهم ينالوا إشادة المدرب.

وخضع محمود علاء لجلسة علاجية فى بجمانيزيوم النادي على هامش المران، بناءًا على رؤية الجهاز الفنى من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.