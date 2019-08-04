شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..مصر تحصد الميدالية الثانية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف علي الميدالية الثانية له في بطولة العالم للغوص والإنقاذ التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى الرابع من أغسطس الجارى.

وحصل السباح المصرى مازن السيد علي المركز الثالث و الميدالية البرونزية في سباق 6 كيلو متر - فردى ناشئين - فيما حصل منتخب روسيا علي المركز الأول وكولومبيا علي المركز الثانى.

وفي السياق ذاته حصل المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف -ناشئات فردى- علي المركز الرابع عالميا في 6 كيلو .

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كانت مصر حصدت اول ميدالية لها في البطولة اليوم ، و حصلت على برونزية سباق 4×2 كيلو - مياه مفتوحة - حيث جاءت في المركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا ، ومثل مصر في السباق كل من مازن السيد لوجي ياسر وسلمي رمضان ومحمود وليد حيث سجلوا ساعة و٢١ دقيقة وثلاث ثواني.

يذكر أن اخر ميدالية حصل عليها المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف كانت في بطولة العالم عام 2014.