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الترسانة يواجه الشعلة السعودى الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الترسانة مع الشعلة السعودى الخميس المقبل باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا للقسم الثانى .

وقد خاض الترسانة أربع مباريات حتى الأن بدأها أمام بنى سويف وفاز 4 / 3 ، ثم تعادل أمام الصفوة سلبيا ثم الخسارة أمام خورفكان الإماراتى وأحد السعودى بنتيجة واحدة بهدف مقابل للاشئ .

ويحاول علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة الوقوف على أفضل تشكيلة من أجل دخول مسابقة الدورى بشكل قوى يتيح للفريق الصعود والعودة للممتاز من جديد .

 

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