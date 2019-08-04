الترسانة يواجه الشعلة السعودى الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الترسانة مع الشعلة السعودى الخميس المقبل باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا للقسم الثانى .
وقد خاض الترسانة أربع مباريات حتى الأن بدأها أمام بنى سويف وفاز 4 / 3 ، ثم تعادل أمام الصفوة سلبيا ثم الخسارة أمام خورفكان الإماراتى وأحد السعودى بنتيجة واحدة بهدف مقابل للاشئ .
ويحاول علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة الوقوف على أفضل تشكيلة من أجل دخول مسابقة الدورى بشكل قوى يتيح للفريق الصعود والعودة للممتاز من جديد .
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