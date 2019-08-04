رباعى الشباب يدعم ناشئى اليد فى مونديال مقدونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم 4 لاعبين من منتخب شباب كرة اليد الحاصل مؤخرا على برونزية كأس العالم بإسبانيا إلى صفوف منتخب الناشئين فى كأس مونديال مقدونيا المحدد انطلاقه الثلاثاء المقبل . واستقر الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة مجدى أبو المجد على إنضمام الرباعى ، حسن قداح و أحمد هشام و عبد الرحمن حميد و ياسر محمد لتدعيم صفوف منتخب الناشئين . ويتواجد منتخب ناشئى اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى معسكر مغلق بصربيا استعدادا لهذه البطولة من أجل تحقيق حلم الحصول على ميدالية مثل منتخب الشباب الذى توج مؤخرا ببرونزية مونديال إسبانيا. Advertisements ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

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