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هيثم شعبان يتحدث عن معسكر سيراميكا كليوباترا في الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أشاد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بالمعسكر المغلق الذي خاضه الفريق على مدار الأسبوعين الماضيين في محافظة الإسماعيلية.

 

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وقال المدير الفني: "المعسكر كان جيدا وأتى بثماره، وخضنا على مدار الاسبوعين في اتجاه تأسيس الشق البدني، تخلله ثلاث مباريات تجريبية مع كهرباء الإسماعيلية ثم الباطن السعودي وأخيرا منتخب السودان الأوليمبي، وكان التدريب على فترتين صباحية ومسائية".

 

وأردف: "الأداء خلال المباريات الودية الثلاثة كان مرضيا للغاية، وأبرزهم كانت الأخيرة، بسبب صغر سن لاعبي المنتخب الأوليمبي السوداني، والذي لم يتجاوز 23 عاما، فشهدت المباراة معدلات كبيرة للجري، وجاءت جيدة للغاية طبقا للمرحلة التي كنت فيها والتي كانت تحتاج إلى معدل بدني عالي".

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