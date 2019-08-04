شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار لتايم سبورت: شيكابالا يشبهنى بشكل كبير ونصحته كثيرا بالإلتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الستار صبرى نجم المنتخب الوطنى الأسبق، أن أداء محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك يشبهه كثيرا، مؤكدا أنه أفضل اللاعبين الذى يتمتعون بمهارات خاصة فى الكرة المصرية على مر التاريخ .

وأضاف شيكابالا فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أنه دائم الإتصال بشيكا وتقديم النصيحة له بالحفاظ على مستواه الفنى والبعد عن أى مؤثرات والتركيز فى كرة القدم فقط حتى يستفيد منه ناديه والمنتخب الوطنى خاصة وأنه يتمتع بمهارات خاصة .

يذكر أن شيكابالا عائد من رحلة احتراف بنادى أبولون اليونانى لمدة موسم ولم ينجح فى إثبات جدارته هناك ، وهو ما أدى لعودته من جديد لصفوف ناديه الأبيض بعد موافقة مرتضى منصور على عودة اللاعب .