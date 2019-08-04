شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح: لم أتوقع رحيلى عن الزمالك بسبب خطئى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر صلاح حارس مرمى الزمالك المنتقل حديثًا لصفوف سموحة، إنه لم يتوقع الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أضاف عمر صلاح فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت" لم يخطر فى بالى أن الخطأ الذى ارتكبته أمام الجونة يطيح بى من الزمالك، فالأخطاء واردة، ويقع فيها أعظم حراس مرمى فى العالم".

Advertisements

تابع حارس سموحة: "سعيد بالانضمام لصفوف الفريق السكندرى، والتدريب تحت قيادة حسام حسن شرف كبير لأى لاعب، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير فى المرحلة المقبلة.

وكان الزمالك قد ضم ثلاثة حراس هم محمد عواد من الاسماعيلى ومحمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحى من بتروجت والاخير مواليد 1999 وسيتم قيده تحت السن بينما تم الاستغناء عن عماد السيد للاتحاد السكندرى وعمر صلاح لسموحة .