شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 3/ 8/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 8/ 3/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، رفض عودة فييرا لقيادة الفريق الأبيض، والأهلى والزمالك فى افتتاح دورى أبطال أفريقيا الأحد.. الأحمر الساعة 7 والأبيض 10.

مصيف رأس البر يؤجل اجتماع مجلس المحلة لحسم صفقة إمام عاشور

جاء سفر عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة غزل المحلة إلى مصيف رأس البر لقضاء العطلة السنوية مع أسرهم وذويهم إلى تأجيل اجتماع مجلس الإدارة لحسم صفقة إمام عاشور صانع ألعاب الفريق إلى الزمالك.

طارق يحيى يرفع معدل اللياقة فى الزمالك.. واستمرار تأهيل مصطفى فتحى

حرص طارق يحيى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تخصيص جزء بدنى قوى على هامش المران الذى يؤديه اللاعبين تحت اشراف انطونيو مدرب الاحمال وأيمن عبد العزيز المدرب .

الأهلى والزمالك فى افتتاح دورى أبطال أفريقيا الأحد.. الأحمر الساعة 7 والأبيض 10

قرر النادي الأهلي تقديم موعد مباراته أمام فريق اطلع بره الجنوب سوداني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا، لتقام فى السابعة مساء يوم 11 أغسطس الجاري.

انتظام 18 لاعبًا فى تدريبات الزمالك وراحة الباقين

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بالنادى استعدادا لمواجهة يكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

تعرف على برنامج طارق يحيى لتجهيز صفقات الزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

قرر طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، تحديد برنامج خاص من أجل تجهيز الصفقات الجديدة التى تعاقد معاها الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لمواجهة يكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى. Advertisements

الزمالك يواجه المقاصة 28 أغسطس بكأس مصر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى دور الـ 8 بطولة كأس مصر لتكون يوم 28 أغسطس الجارى بدلا من أول شهر سبتمبر المقبل.

بتروسبورت يستضيف مواجهة الزمالك وديكاداها الصومالى فى دورى الأبطال

تقرر إقامة مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالى على ملعب بتروسبورت، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى، فى ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي.

إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

زعمت إذاعة "أرينا اف ام" اليونانية أن ثلاثة أندية مصرية أبدت رغبتها فى التعاقد مع عمرو وردة، لاعب منتخب مصر ونادى باوك اليونانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يرفض عودة فييرا لقيادة الفريق الأبيض

رفض مسئولو الزمالك عودة البرازيلى جورفان فييرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، لقيادة الأبيض خلال المرحلة المقبلة، بعد ترشحيه من أحد لاعبى النادى السابقين للتوسط من أجل استقدامه مجددا لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة، وكشف مصدر مسئول بالزمالك أن عودة فييرا رفضها مرتضى منصور رئيس النادى بشكل قاطع.

طارق يحيى يطلع على تقرير خالد جلال قبل مواجهة بطل الصومال