اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 8 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة: من الصعب تطبيق تقنية VAR في الدوري الجديد لارتفاع التكلفة.

اتحاد الكرة : من الصعب تطبيق تقنية VAR في الدوري الجديد لارتفاع التكلفة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه من الصعب تطبيق تقنية الفيديو أو الفار في الدوري الجديد موسم 2019 - 2020 .