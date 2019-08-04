شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك فى افتتاح دورى أبطال أفريقيا الأحد.. الأحمر الساعة 7 والأبيض 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادي الأهلي تقديم موعد مباراته أمام فريق اطلع بره الجنوب سوداني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا، لتقام فى السابعة مساء يوم 11 أغسطس الجاري.

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واشاد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالروح الطيبة التي سادت أجتماع اليوم بين ناديي الاهلي والزمالك ، مع انطلاق الموسم الجديد، موضحا ان مباراة الاهلي ستقام في السابعة بينما ستقام مباراة الزمالك وبطل الصومال في العاشرة مساء، موضحا ان تقديم موعد مباراة الاهلي واطلع بره منح الفرصة لإذاعة مباراة الزمالك وبطل الصومال حتي يستطيع جمهور الناديين مشاهدة المباراتين علي الهواء مباشرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان المقرر 11 أغسطس الجاري، في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب بينما يواجه الزمالك بطل الصومال ببتروسبورت .