سوبر كورة.. أجاى يحرج لاسارتى ويتسبب فى أزمة مع صالح جمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرج النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الأهلي، مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق أمس الجمعة.
وسأل جونيور أجاي مدربه عن سر غياب أكثر من لاعب عن مران الفريق الأول بعد انتهاء الإجازة، مبدياً اندهاشه من التفرقة في التعامل مع اللاعبين، مشددا أنه التزم برفقة زملائه الحاضرين عكس ما حدث من جانب لاعبين آخرين.
وفاجأ لاسارتي أجاي بإجابة صادمة، حيث أكد له أنه لا يعلم سبب غياب هؤلاء اللاعبين، مؤكدا أنهم حصلوا على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وكان ذلك أمام جميع اللاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع برة بطل جنوب السودان فى دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراتي الذهاب والعودة فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، وفقا لاتفاق الناديين.
وتسبب حديث أجاى مع لاسارتى فى أزمة كبيرة مع صالح جمعة فى مران السبت، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا
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