انتظام 18 لاعبًا فى تدريبات الزمالك وراحة الباقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بالنادى استعدادا لمواجهة يكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى. وأدى التدريبات اللاعبون محمود عبد العزيز ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي التدريبات بصورة طبيعية، فيما حصل باقي اللاعبين علي راحه من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني. Advertisements وأدى الحراس الثلاثة تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، وظهر الثلاثى بمستوى قوي ومرونه عالية فى التعامل مع التدريبات وهو ما جعلهم ينالوا إشادة المدرب. وخضع محمود علاء لجلسة علاجية فى بجمانيزيوم النادي على هامش المران، بناءًا على رؤية الجهاز الفنى من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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