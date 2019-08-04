شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 3/8/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة اطلع برا السوداني فى الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يدرس خوض مباراة ودية قبل مواجهتي "إطلع بره"

يواصل فريق الكرة تدريباته بالنادي الأهلي إستعداداً لمواجهتي "إطلع بره" في ذهاب وإياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا واللتين ستُقاما في مصر بناءً على إتفاق الاهلي مع بطل جنوب السودان.

كان الأهلي قد بدأ أمس ، الجمعة، الاستعداد لمواجهتي بطل جنوب السوان اللتان تم الإتفاق على إقامتهما في ملعب برج العرب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس الجاري فيما ستُقام المباراة الثانية أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس.

الأهلي يرصد 35 مليون جنيه للتعاقد مع مهاجم أجنبي فى الصيف

رصد مسئولو النادي الأهلي مليوني دولار للتعاقد مع مهاجم أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أوصت لجنة التخطيط بالنادي التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي.

وتؤكد اللجنة أنه من الضروري التعاقد مع مهاجم يُجيد التعامل مع الكرة العرضية والرأسية ويكون له مخالب هجومية بشكل أفضل من الثنائي وليد آزارو ومروان محسن خاصة وأن الاهلي عاني كثيراً الموسم المنقضي من تراجع مستوى أزارو ومروان ومن إهدارهما العديد من الفرص السهلة.

الأهلى يبحث عن عرض لإعارة جيرالدو من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر

يبحث مسئولو الأهلى عن عرض لإعارة الأنجولى جيرالدو جناح الفريق، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

ورصد الأهلى مليونى دولار للتعاقد مع مهاجم أفريقى، بعدما أوصت لجنة التخطيط بالنادى التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقى.

سعد سمير ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد 3 أسابيع

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ينتظم سعد سمير مدافع الأهلى فى تدريبات فريقه الجماعية خلال 3 أسابيع، وينفذ اللاعب فى الوقت الحالى اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته، وعاد سعد سمير من ألمانيا مؤخرًا ليستكمل برنامجه التأهيل على هامش التدريبات الجماعية اليومية، حيث اقترب اللاعب من إعلان جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة فى تدريبات الكرة.

وخرج سعد سمير من قائمة الأهلى الأفريقية الأولى فى مفاجأة كبيرة بعدما تلقى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق تقريرا يؤكد عودة سعد للملاعب بعد شهرين، وهو الأمر الذى تأكد عدم صحته بعدما أكدت الإشاعات الأخيرة التي أجراها اللاعب اقتراب عودته للتدريبات والمباريات.

الأهلى يحدد موعد عودة شريف إكرامى ومحمد محمود للتدريبات

أكد الجهاز الفنى للأهلى أن شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، سيكون جاهزاً للتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف مسئولو الأهلى، "اللاعب ينفذ برنامجه التأهيلى بشكل يومى، والأمور تسير بشكل أكثر من رائع فى عملية تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة بقوة فى تدريبات الكرة".

رسالة غامضة من مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلى الأفريقة

علق مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، برسالة غامضة بعد استبعاده من قائمة المارد الأحمر الأفريقية، وتم قيد 26 لاعبًا فقط، الأمر الذى أثار حفيظة اللاعب.