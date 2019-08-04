شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يطلب استعارة إسلام جابر من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو طنطا فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بالنادى الأهلى من اجل استعارة إسلام جابر مدافع النادى الاحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف أبناء السيد البدوى فى الموسم المقبل .

كان إسلام جابر قد قضى فترة إعارة لمدة 6 شهور مع الجونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى نظرا لإعتماد الاجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الساحلى على الثنائى لؤى وائل ومحمود الجزار .

كان الأهلى قد تعاقد مع إسلام جابر خلال الميركاتو الصيفى الماضى قادما من الألومنيوم .