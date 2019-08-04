شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد سليم فى تدريبات حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود للاصابة بجزع بالرباط الدخلى خلال تدريبات فريقه بمعسكر الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . ويغيب محمد سليم لمدة 10 أيام عن التدريبات الجماعية والعودة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك . ونجح فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى فى التعاقد مع محمد سليم لاعب فريق الملعب التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الذى وقع لمدة 3 سنوات .

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