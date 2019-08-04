شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تغريم مؤمن زكريا عقب الهجوم على جهاز الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى فى تصريحات لـ"الخليج 365" على تغريم مؤمن زكريا على خلفية هجومه على إدارة النادى وجهاز الكرة عقب استبعادة من القائمة الافريقية خلال الموسم المقبل.

علق مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، برسالة غامضة بعد استبعاده من قائمة المارد الأحمر الأفريقية، وتم قيد 26 لاعبًا فقط، الأمر الذى أثار حفيظة اللاعب.

وكتب مؤمن عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "الدنيا رايحة وجاية.. هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة.. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

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وقيد الأهلي 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.