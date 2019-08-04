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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، سيد عبد الحفيظ: الأهلى يتمسك بحضور الجماهير فى مباريات الدورى اتحاد الكرة : من الصعب تطبيق تقنية VAR في الدوري الجديد لارتفاع التكلفة كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه من الصعب تطبيق تقنية الفيديو أو الفار في الدوري الجديد موسم 2019 - 2020 . الشناوي يغيب عن مران الأهلى الجماعى وانتظام سداسى الفريق تغيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، حيث اكتفى اللاعب بخوض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم. Advertisements اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 5 أو 6 سبتمبر المقبل حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين ، أحد يومي 5 أو 6 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة نهائى كاس مصر، على ان يتم حسم الموعد النهائى بالتنسيق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي.

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