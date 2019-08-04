بيراميدز يهزم الباطن السعودى وديا بهدفى بكرى ومرعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق بيراميدز سلسلة نتائجه الجيدة وديا وفاز على الباطن السعودى بهدفين مقابل للاشئ فى إطار سلسلة المباريات التى يخوضها بيراميدز استعدادا لمواجهة الأهلى فى دور الـ16 لكأس مصر المقرر إقامته منتصف الشهر الجارى . احرز أهداف بيراميدز عبد الله بكرى وعمرو مرعى . Advertisements ويحاول الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز تجربة اللاعبين الجدد الذى تعاقد معهم مجلس إدارة الفريق لإيجاد التوليفة المناسبة قبل انطلاق الموسم المقبل والمشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية . يذكر أن بيراميدز احتل المركز الثالث بالدورى العام الماضى برصيد 70 نقطة خلف الأهلى صاحب اللقب برصيد 80 نقطة . والزمالك الذى حل وصيفا برصيد 72 نقطة .

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