انت الان تتابع "دومينو" سوق الانتقالات في إيطاليا.. ديبالا كلمة السر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وضعت صحيفة توتو سبورت الإيطالية على غلافها السبت، صورة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، وعنونت "تأثير ديبالا على الدومينيو"، في إشارة لصفقة انتقالات مرتقبة في إيطاليا، تعتمد على انتقال اللاعب.
وتؤكد الصحف الإيطالية أن الانتقالات في إيطاليا ستتابع مثل تساقط قطع الدومينو، وسيكون انتقال لاعب يوفنتوس ديبالا، شرارة البداية.
وأشارت أنباء إلى أن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، ومستعد لعرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالمقابل، الأمر الذي سيكون شرارة البداية لتساقط قطع الدومينو.
ومع انتقال ديبالا وقدوم لوكاكو لليوفي، سيضطر أحد المهاجمين في النادي، الكرواتي ماريو مانزوكيتش أو الأرجنتيني غونزالو هيغواين، أو كلاهما، للمغادرة.
كما سيعني قدوم لوكاكو تبخر فرص مهاجم إنتر ميلانو، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بالانضمام للسيدة العجوز، مما يعني انتقاله لروما أو نابولي الإيطاليين.
أما الإنتر، الذي يلاحق لوكاكو كذلك، قد يضطر لتقبل فكرة التعاقد مع مهاجم روما، البوسني إيدن جيكو.
أما لو قرر ديبالا البقاء مع "اليوفي"، فقد يتوجه بطل إيطاليا للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مما سيفسح المجال للإنتر بالتعاقد مع لوكاكو.
وفي هذه الحالة، قد نرى الأرجنتيني هيغواين متجها لروما الإيطالي.
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