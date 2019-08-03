الان تتابع “#النصر” يوقع عقدين احترافيين مع فراس البريكان وأيمن يحيى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 11:54 م, 3 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الدكتور صفوان بن سليمان السويكت عقدين احترافيين مع فراس البريكان وأيمن يحيى.

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