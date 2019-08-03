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الحلافي مشرفاً على كرة القدم بنادي النصر

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شعبان 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب

قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة، الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ، تكليف عبدالرحمن بن سلمان الحلافي بمهمة الإشراف العام على كرة القدم بالنادي،لحين الإنتهاء من كافة أعمال التسليم والتسلم النظامية.

من جانب آخر اختتم الفريق تدريباته، مساء، اليوم، السبت، استعداداً لمباراة الفريق آسيويا الاثنين القادم بحضور المشرف العام على الفريق الاستاذ عبدالرحمن الحلافي

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