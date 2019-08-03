الان تتابع إصابة البريك تقلق “رازفان” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-سيف الرخيص
تعرض محمد البريك لاعب فريق الهلال،اليوم، لإصابة في الركبة، قبل ثلاثة أيام من موعد مواجهة الفريق الأزرق لمواطنه الأهلي وذلك في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا.
وزادت إصابة محمد البريك من قلق المدرب الروماني رازفان ، إذ تعد الإصابة الثانية للاعبيه بعد إصابة عبدالله عطيف من قبل يومين، مما يزيد من احتمال غياب عنصرين من عناصر الفريق الأساسية في مواجهة الأهلي الثلاثاءالمقبل.
و سيخضع البريك غداً إلى كشف دقيق لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها ومدة العلاج التي يحتاجها
من جانب آخر يستضيف الأهلي نظيره الهلال الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله ” الجوهرة ” في جدة في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة البريك تقلق “رازفان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.