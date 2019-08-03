اخبار الرياضه

دورتموند يتوج بكأس السوبر الألماني للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على بايرن ميونخ بثنائية نظيفة

0 نشر
أ.ش.أ 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يتوج بكأس السوبر الألماني للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على بايرن ميونخ بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بوروسيا دورتموند بطولة كأس السوبر الألماني للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على بايرن ميونخ بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء، السبت، بملعب سيجنال إيدونا بارك في كأس السوبر.

سجل هدفي دورتموند كل من باكو الكاسير وجادون سانشو في الدقيقتين 48 و69 ليحقق دورتموند كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه.

وكان بوروسيا دورتموند حقق السوبر من قبل أعوام 2014 و2013 و1996 و1995 و1989.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورتموند يتوج بكأس السوبر الألماني للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على بايرن ميونخ بثنائية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا