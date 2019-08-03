شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستون فيلا يتحدث عن تأقلم «تريزيجيه» مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح ديان سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، بأن لاعب الفريق محمود حسن «تريزيجيه» استطاع أن يتأقلم سريعًا مع الفريق بعد أيام قليلة من انضمامه.

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وقال ديان سميث، في تصريحاته لوسائل الإعلام عن اللاعب المصري، على هامش لقاء أستون فيلا الذي فاز به على لايبزج: «لقد شاهدته في أرض الملعب وأعلم قدراته».

وتابع: «تريزيجيه لاعب مميز، ذهبت إلى أمم أفريقيا الأخيرة وشاهدته في إحدى المباريات، هو صديق مقرب من إلمو (المحمدي)، واستطاع أن يتأقلم سريعًا».

وتمكن تريزيجيه من صناعة هدف لصالح أستون فيلا في المباراة التي لعبها أمام لايبزج كبديل في الشوط الثاني لمدة 14 دقيقة فقط.