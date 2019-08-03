شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يقود مران الزمالك بمشاركة 18 لاعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت، السبت، بالنادي استعدادا لمشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا والموسم الجديد.

وأدى التدريبات 18 لاعبًا، هم: محمود عبدالعزيز ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي «الونش» وعبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو، بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، فيما حصل باقي اللاعبين على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على وضع أحزمة قياسات بدنية للاعبين، وذلك لقياس معدل اللياقة لدى اللاعبين والوصول بهم للمعدل المطلوب، خاصة في ظل عودتهم من راحة سلبية الفترة الأخيرة.

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وحرص طارق يحيي، المدير الفني للفريق، على تخصيص جزء بدني قوي على هامش المران الذي يؤديه اللاعبون، تحت إشراف أنطونيو، مدرب الأحمال، وأيمن عبدالعزيز، المدرب، وشمل المران فقرات تأهيل بالكرة وبدون، بالإضافة لفقرة سرعات، شارك فيها اللاعبون، ويأمل يحيى بالوصول إلى أعلى معدل بدني للاعبين.

فيما أدى الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، حراس مرمى الفريق الأول، تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر، مدرب الحراس، وظهر الثلاثي بمستوى قوي ومرونة عالية في التعامل مع التدريبات، وهو ما جعلهم ينالون إشادة أيمن طاهر.

وواصل محمد عبدالشافي ومصطفى فتحي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة، حيث أدى الثنائي تدريبات بجمانيزيوم النادي.

وأدى محمود علاء، مدافع الفريق، جلسة علاجية بجمانيزيوم النادي على هامش مران الزمالك اليوم، ويؤدي اللاعب برنامج تأهيل وضعه له الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.