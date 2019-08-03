شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «إطلع بره» بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية خلال مران الفريق، مساء السبت، على ملعب «مختار التتش» بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق «إطلع بره» بطل جنوب السودان.

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ويستعد الأهلي لمواجهة بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب دور الـ 64 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي استأنف تدريباته، أمس الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام، عقب انتهاء منافسات الدوري الممتاز.

من جهته، عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، فيما قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، تدريبات فنية قوية لحراس المرمى بمشاركة الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.