شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الباطن السعودي وديًا بهدفين مقابل لا شيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز الفوز على ضيفه الباطن السعودي، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعتهما، السبت، باستاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادًا لبدء مشوار الفريق في الكونفيدرالية بمواجهة إيتوال دي كونجو، بطل الكونغو، في دور الـ64.

سجل هدفي بيراميدز في المباراة كل من عبدالله بكري وعمرو مرعي.

وكان بيراميدز خاض مباراة ودية، أمس الجمعة، أمام عجمان الإماراتي، انتهت لصالحه بثلاثية نظيفة، سجلها عبدالله السعيد (هدفين)، وإسلام عيسى (هدف).