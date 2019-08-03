شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لم أُدلِ بأي تصريحات بشأن تدريب المنتخب وأقدر مشاعر جمهور المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، الإدلاء بأي تصريحات في الفترة الأخيرة بشأن ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني.

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ونُسبت تصريحات، خلال الساعات الماضية، لإيهاب جلال بشأن اقترابه من القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وقال جلال، في تصريحات للموقع الرسمي للمركز الإعلامي للنادي المصري: «لم أُدلِ بأي تصريحات إلا عبر المركز الإعلامي للنادي المصري ومن خلال الموقع الرسمي للنادي وحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقمت بغلق جميع هواتفي المحمولة لعدم الحديث في هذا الأمر وتقديرًا لجماهير المصري».

واختتم: «أقدر مشاعر جمهور المصري وحبهم ومساندتهم، وهو شيء لم أجده في أي مكان آخر، وأتمنى الفوز بأي بطولة مع الفريق في الموسم الجديد وتحقيق طموحات الجماهير».