شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: تغيير مواعيد كأس مصر لتناسب ارتباطات المنتخب الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، اليوم السبت، أنه سيتم تغيير مواعيد كأس مصر، بحيث يتم تقديمها، نظرا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب على خوض وديات في سبتمبر المقبل، موضحا أنه سيتم، غدا الأحد، تحديد موعد مباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وأن باقي المواعيد سيتم إعلانها لاحقًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري مع مسؤولي فرق بطولة الدوري الممتاز، وذلك تحضيرًا للموسم الجديد واستعراض الارتباطات الدولية التي قد تعترض جدول مباريات البطولة والتأكيد على العقوبات واللوائح.

وقال عامر حسين: «لن تكون هناك راحة للفرق المشاركة في دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية»، مضيفا أنه «تم الاتفاق على عدم تحديد موعد قرعة الدوري الممتاز وتأجيلها إلى إشعار آخر»، لافتا إلى أن قرعة كأس مصر من دور الـ16 ستكون مفتوحة.

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وأكد أن الدورى الجديد سينطلق في 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي يوم 18 من الشهر ذاته، مشددا على أن نهاية الموسم الجديد ستكون في شهر يونيو 2020، على أن يبدأ الموسم الذي يليه في أغسطس من نفس العام.

وأشار عامر إلى أنه لن يتم استخدام تقنية الـVAR بسبب التكلفة المالية العالية، كما رفض اقتراح إيقاف اللاعب بعد 4 إنذارات، وتقرر الإيقاف بعد 3 إنذارات مع تغريم اللاعب ماليا في حال تكرار حصوله على 3 إنذارات.

حضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، وعلاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمدرب اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفني لوادى دجلة، ومحمد عادل، المدير الإداري بنادي بيراميدز، وإداريو باقي الأندية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إقامة مباريات الدوري بكرة موحدة، على عكس ما هو معمول به الآن، حيث يقوم الفريق صاحب الأرض بإحضار الكرات إلى ملعب اللقاء.