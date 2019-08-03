شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: نطالب بتطبيق اللوائح على الجميع في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، اليوم السبت، مع مندوبي أندية الدوري الممتاز، كان الهدف منه الاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد.

وقال عبدالحفيظ، الذي مثّل النادي الأهلي في الاجتماع: «قدم كل نادٍ رؤيته ومقترحاته بشأن الموسم الجديد من وجهة نظره»، مضيفًا: «كل ما طلبه الأهلي وأكد عليه خلال الاجتماع هو ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكل المسابقات، تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يسمح لأحد باختراقها».

وأشار إلى أن هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النجاح الذي شهدته بطولة الأمم الإفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كل المسابقات المحلية.